Rafa Nadal quiere seguir haciendo historia sumando otro Grand Slam. El rey de la tierra batida busca la conquista de su decimocuarto Roland Garros, y para ello deberá imponerse al serbio Novak Djokovic en los cuartos de final del torneo que se disputa en París. Después de pasar las primeras rondas sin ceder ni un solo set, el tenista español sufrió mucho para derrotar a Félix Auger-Aliassime en cinco mangas y más de cuatro horas de partido.

Sin embargo, al término del encuentro ante el canadiense, el de Manacor dejó helados a todos con sus declaraciones. "Sé mi situación y la acepto. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos. Cada partido puede ser mi último en Roland Garros", confesó en rueda de prensa.

Con casi 36 años de edad y el dolor perenne que arrastra en su tobillo izquierdo debido al síndrome de Müller-Weiss, su futuro es una auténtica incógnita: "El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros".

Además, es consciente de que el número uno del mundo, y su verdugo en la edición de 2021, parte como favorito esta vez. "En esta ocasión, junto a la de 2015, son las dos veces en la que él es más claramente favorito. Las otras veces yo era un poquito más o 50/50. Espero estar lo suficientemente bien para entrenar mañana. Llevo un año sin jugar contra Djokovic y es un gran reto. Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza", concluyó.

La realidad es que el arranque de temporada de Nadal fue muy prometedor, siendo el vencedor del Abierto de Australia, del ATP 250 de Sidney y del 500 de Acapulco. Sin embargo, una inoportuna lesión abdominal en el Masters 1.000 de Indian Wells frenó en seco la buena racha del balear, que cayó en Roma ante Shapovalov, muy castigado por otra lesión antigua en el pie. En juego está sumar su 'grande' número 22 y ampliar las distancias con los 20 de Federer y Djokovic.

Por su parte, Djokovic llega de vencer cómodamente al argentino Diego Schwartzman en tres sets, y aunque mantiene su condición de número uno del ranking ATP, su inicio de año ha sido un tanto extraño. No pudo participar en varios eventos por no estar vacunado, pero su estado de forma actual es muy bueno, con una dinámica positiva de resultados. El serbio llegó a cuartos de final en el Abierto de Francia sin perder un set. Es más, no ha concedido un set desde el comienzo del Masters 1000 de Roma.

El balance histórico entre ambos tenistas está muy igualado. Hasta en un total de 58 ocasiones se han visto las caras sobre las pistas, con 30 victorias para Djokovic por las 28 de Nadal. Pero la realidad es que Roland Garros es el torneo fetiche del español, ya que ha conseguido conquistarlo 13 veces. El serbio tratará de hacerse con la victoria para igualar al de Manacor en su pelea particular junto a Roger Federer por ser el mejor tenista de todos los tiempos.

A qué hora es el Nadal-Djokovic

El partido correspondiente a los cuartos de final del torneo de Roland Garros 2022 y que enfrenta al español Rafael Nadal y al serbio Novak Djokovic se disputará en la sesión nocturna de la pista central, conocida como la Court Philippe Chatrier. Será no antes de las 20:45 hora peninsular española (una hora menos en Canarias).

Dónde ver en TV el Nadal-Djokovic

El encuentro entre ambos tenistas se podrá seguir en directo a través del canal de televisión 'Eurosport'. También vía online mediante la plataforma digital del medio, 'Eurosport Player'.