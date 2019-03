Rafa Nadal: "Cuando uno pide permiso y se lo dan deja de ser algo prohibido"

Fancy Bears ha revolucionado el mundo del deporte con sus filtraciones sobre deportistas del más alto nivel. El último afectado ha sido Rafa Nadal, al que se le ha acusado de tomar sustancias prohibidas en los años 2009 y 2012, unas informaciones sobre las que ha salido al paso.

"Si te dan el visto bueno, puedes hacerlo; si no te lo dan, no lo haces", declaraba, mostrándose crítico con los medios de comunicación.

"No tiene nada de turbulento, la única turbulencia es que aparece en los medios de comunicación. No es noticia, no se tiene que hacer demagogia. Es un tema que cansa", aseguró.

Por último, pidió que estas informaciones sean públicas para que los hackers no tengan nada que publicar. "Tenemos que ser un ejemplo para todos los niños. Ni negativo ni dudoso", afirmó.