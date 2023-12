Nick Kyrgios y Boris Becker están siendo protagonistas en el mundo del tenis durante las últimas semanas por sus distintos enfrentamientos en las redes sociales.

El último llegó después de que el australiano criticara a Zverev y el entrenador alemán le llamara "rata".

Kyrgios aseguró que él ya ha tenido más impacto en el mundo del tenis que el ganador de seis Grand Slams, y este no se quedó callado.

"Es sencillo, hay que respetar el pasado de nuestro deporte, además de agradecer públicamente a los exjugadores. Hay que agradecer que existieran: sin ellos, el circo del tenis no seguiría existiendo, nunca ha habido tantos premios monetarios y nunca ha habido tanta publicidad como hoy. ¿Por qué? Para las leyendas de este deporte", señaló Becker.

"Todos estos jugadores hicieron posible que Nick Kyrgios no pueda jugar al tenis todo el año y que, aun así, pueda ganarse la vida con este deporte", añadió.

Como era de esperar, Kyrgios no se amedrentó y replicó al teutón: "Soy de los pocos jugadores que ha traído millones de seguidores al deporte y ha ayudado a que haya más dinero para todos. No recuerdo ver a Boris en Netflix... Eres ridículo. Lo que gano fuera de la pista no es gracias a nadie".

Ante este mensaje en redes sociales del australiano, Kafelnikov Yevgeny, extenista ruso, le ha criticado con dureza por ponerse a la altura de una de las "leyendas" del tenis.

"¿El tipo no ha ganado ningún Grand Slam en individuales y compara su impacto en el tenis con una de las mayores leyendas de nuestro deporte, Boris Becker? ¿Qué tipo de hierba está fumando?", ha contestado a su 'tuit'. Seguro que pronto volveremos a tener réplica de Kyrgios.