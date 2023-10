A la tenista rusa Daria Kasatkina no le gusta cómo está organizado su deporte. El calendario, la polémica de las bolas, los viajes... Esas son algunas de las quejas que tiene la zurda.

"Ayer jugué en Tokio y mañana debuto en Pekín. Como no había vuelos no he podido viajar en el mismo día. Necesitaba llegar pronto para tener tiempo para practicar. Podría haber llegado a otro aeropuerto en el día de ayer, pero como no nos recogen, no era viable esa opción. Las organizaciones de los torneos no son flexibles", protesta Kasatkina.

Denuncia que está "agotada" y que apenas ha podido entrenar por los diferentes viajes de las últimas semanas: "Estoy agotada. Es un proceso muy cansado porque no puedes comunicarte con gente de diferentes países...".

"Todas las semanas haces y deshaces las maletas. No puedo más, estoy agotada. En términos de logística, no hay peor deporte que el tenis en el mundo. Es una completa tontería", expresa Kasatkina.

Por último, se unió a la protesta general de los tenistas, que piden unificar las bolas en los torneos: "Las bolas han sido distintas en cada uno de los torneos de la gira asiática. Mis hombros, muñecas y codos sufren. Mentalmente, es un gran cambio tener que acostumbrarte a todas estas novedades".