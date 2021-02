Rafa Nadal ya está mentalizado para ganar el Open de Australia, torneo que ganó en 2009. El balear, eso sí, no arranca el Grand Slam con las mejores sensaciones y, en la rueda de prensa ofrecida, reconoció tener bastantes problemas en la espalda.

"No tengo las mejores sensaciones en la espalda, pero hago todo lo posible para recuperarme", afirma Nadal.

El balear reconoce que no es algo serio, pero añade un 'pero' detrás: "El músculo está tenso, pero es difícil jugar con libertad. No me permite moverme. Las sensaciones en este entrenamiento eran mejores, pero he notado que el músculo se tensa y se me estaba cargado".

"No soy de poner excusas, y no pienso en no jugar. Solo pienso en qué condiciones voy a comenzar el torneo", dice Rafa.

Nadal prosigue: "He pasado los últimos días sufriendo y sin poder entrenar a la intensidad que querría, pero llevo un buen bagaje detrás".

"Las sensaciones positivas que tenía han desaparecido. Entrené durante muchas semanas, pero estoy decepcionado con lo que ha pasado en estas últimas", sentencia el tenista.

Rafa Nadal debutará el martes en el Open de Australia ante el serbio Laslo Djere.

