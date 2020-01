Paula Badosa es una tenista nueva. Atrás quedan meses duros, lejos de las pistas, en los que tuvo que ser rescatada por el entrenador Xavi Budó, que fue tutor de la canaria Carla Suárez. En unas declaraciones recogidas por 'El País', Badosa ha vuelto a contar el calvario que sufrió después de ganar Roland Garros Junior en 2015: "Me decían que al año siguiente ya debía estar entre las top, y yo no estaba preparada para asumir todo eso. No tuve un entorno fácil, no me benefició. La gente me metió muchas cosas en la cabeza y la situación me vino muy grande porque al final yo era muy joven".

Nada más lograr el título en París, llegó su peor momento. "Me metí en un hoyo. No estaba preparada ni mental ni físicamente. Tenía buenos golpes, pero en lo demás estaba muy lejos. Entonces caí en una crisis personal", relata Badosa, que ha derrotado en la primera ronda del Open de Australia a Johanna Larsson (6-1, 6-0).

La aparición de su actual entrenador, Xavi Budó, fue fundamental para su recuperación. "Cuando empezamos a trabajar era muy autodestructuva, muy emocional y muy extremista", explica en ‘El País’.

"Creo que a los jóvenes no se nos prepara lo suficiente", prosigue la tenista, que explica el motivo por el que ha hecho pública su historia: "Quiero normalizarlo porque es algo que le puede pasar a cualquiera. Ahora intento ir paso a paso, no pensar todo el rato en el futuro y no escuchar a demasiada gente".