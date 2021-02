Novak Djokovic es el actual campeón del Open de Australia. 18 grandes en su palmarés, a dos de Roger Federer y Rafa Nadal. Y su padre pide respeto para su hijo.

Srdjan cree que no se le respeta ni se valora lo que hace día a día. "Siempre es él contra todos", afirma con rotundidad.

"No solo lucha por sí mismo, también lucha por otros jugadores que apenas pueden llegar a fin de mes", le defiende en el medio serbio 'Kurir'. Djokovic es el presidente de la asociación de jugadores.

"Tiene muy buenos modales, cuando pierde siempre extiende la mano, pero rara vez ha recibido un premio por juego limpio. En cambio, Federer tiene 15", argumenta Srdjan.

Además afirma que en Occidente "no se le valora". "¿Alguna vez te has preguntado por qué juega mejor en China? Allí siente amor, amor real. Algo que no puede experimentar en Occidente. En occidente piensan que solo ellos existen, pero son solo una quinta parte del mundo. China, India, Rusia, Brasil, África: Novak es un Dios en todas partes", señala.

Y también recalca la importancia de su papel en su país de origen, en Serbia: "En el peor momento para el pueblo serbio fue enviado por Dios para mostrar que somos un pueblo nromal y no uno de asesinos y salvajes".

Djokovic (hijo), que posó hace unos días con su título en Australia, derrotó a Mevdeved en la final después de un torneo en el que sufrió muchos problemas físicos y en el que recibió numerosas críticas. Entre ellas las de Toni Nadal.