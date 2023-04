Con el Conde de Godó ya en marcha en Barcelona, regresa el debate de quiénes serán los tenistas del presente y del futuro, es decir, los herederos de Novak Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer.

En todas las quinielas aparece Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo y defensor del título en Barcelona. Junto a él otros nombres como el de Jannik Sinner y Holger Rune. Esa es la apuesta que han hecho los dos tenistas rusos Daniil Medevedev y Rublev, dos de las voces autorizadas del circuito.

Y Alcaraz se ha referido a ello en la previa del torneo... aunque centrándose en Sinner: "Los dos somos muy jóvenes, hemos jugado grandes torneos, hemos peleado por grandes cosas, y cada vez que jugamos es divertido. Son grandes partidos".

"Espero tener esa rivalidad como la que tuvieron Nadal, Federer y Djokovic. Y también porque nos llevamos muy bien fuera de pista, es lo bonito, tener esa rivalidad", ha expresado el tenista murciano, que busca recuperar ese número 1 perdido en Miami.

Sobre la ausencia de Nadal, está convencido de que no es una buena noticia: "Quiero ver a los mejores. Es una pena no tener a Nadal aquí, no poder disfrutar de su tenis. Le deseo una recuperación lo antes posible para disfrutarlo en los torneos".

Comienza la temporada de tierra y eso pone más que feliz al tenista español: "Para mí jugar en tierra es como estar en una batalla y es lo que me gusta, cada punto es una batalla y tienes que jugar tácticamente, y es lo bonito de jugar en tierra".