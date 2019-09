A Nick Kyrgios parece que no le sentó bien la victoria de Rafa Nadal en el US Open ante Daniil Medvedev. El australiano no dudó en escribir un mensaje en el que dejaba claro con qué tenista iba en la gran final.

Mientras se estaba produciendo la ceremonia de premios, Kyrgios subió una foto del tenista ruso acompañada del mensaje: "Mi jugador favorito".