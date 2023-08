Carlos Alcaraz acabó exhausto su final de Cincinnati ante Novak Djokovic. Un esfuerzo titánico en un partido a tres sets que se marchó a más de tres horas de duelo. Y el debate sobre su físico y la dosificación vuelve a estar sobre la mesa.

El extenista Andy Roddick, en declaraciones a 'Tennis Channel', no descarta que el murciano cambie su físico y su manera de trabajar en el futuro: "Hay que darle a Carlos el tiempo necesario para que conozca su cuerpo al 100%...".

"Yo cambié cosas en el ecuador de mi carrera, la dieta puede marcar la diferencia, pero todo esto es un proceso de prueba y error. No deberíamos criticar a Carlos demasiado: fue un partido extremadamente físico y venía de jugar un partido largo a tres mangas ayer, al igual que al día anterior, y el anterior también", comenta Roddick.

Y alucina con el partido que ambos jugaron: "Hay una cosa que tengo clara: no sé si es el mejor partido a tres mangas que se ha visto, pero sí sé que no estás loco si lo piensas. No creo que sea una hipérbole, ha sido uno de los partidos más físicos y bien ejecutados que yo he visto".

"Novak sacó fuerzas de flaqueza, pensaba que estaba frito tras una hora de partido, y de repente miras al reloj y te das cuenta de que llevan 3 horas y 50 minutos de partido y parece en mejor forma que en el primer set. Alcaraz empezó a ejecutar golpes ganadores con una sangre fría escandalosa cuando estuvo con bola de partido en contra... es todo lo que buscas en un partido de tenis", explica.

Elogios a Djokovic

Califica a Nole como un "espécimen absoluto": "Que con 36 años sea capaz de salir ahí y hacer eso... una vez se puso el sol, las cosas cambiaron".

"Encontró la forma de ir a vestuarios y cambiarse de ropa. No podemos enfadarnos con Nole por hacer la pregunta, debemos dirigir todo eso al árbitro, que es el encargado de imponer las reglas. Finalmente encontró la manera de darle la vuelta, y es impresionante", ha sentenciado Roddick.