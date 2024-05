Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda tras vencer cómodamente en primera al estadounidense Wolf y después de ceder un set en segunda ante el neerlandés De Jong.

El murciano, aparentemente recuperado de su lesión en el codo, es uno de los grandes candidatos a levantar Roland Garros.

Tras su partido, una leyenda como John McEnroe le ensalzó en 'Eurosport', destacando que es "el mejor tenista que he visto a su edad".

"Me encanta ver jugar a Carlos Alcaraz. Es el mejor tenista que he visto a su edad. Necesitamos ver más de él en este torneo en los próximos años. Se ve muy bien, aunque a veces se le ve indeciso. Cuando desata su derecha es de las mejores que he visto jamás. Es un golpe maravilloso", ha señalado.

Y es que ve en el ganador del US Open 2022 y Wimbledon 2023 un ejemplo a seguir para todo el circuito.

"Cuando yo tenía su edad también me encantaba estar ahí en la pista. Diría que a todos sus rivales les gusta la actitud que tiene. Es una locura cómo gestiona esos momentos de subidas y bajadas. Es muy bonito de ver. Su mayor atributo es ser capaz de sonreír en momentos de tensión. Espero que eso pueda contagiar a otros jugadores", ha explicado.

Sobre sus opciones en Roland Garros, el exnúmero 1 del mundo ve a Carlitos capaz de todo tanto en París como en "cualquier superficie".

"No creo que Carlos tenga bajas expectativas. Novak dijo que llegaba con bajas expectativas y grandes esperanzas. ¿Qué significa eso para él? ¿Perder en la final? Para los top, eso es otra historia distinta. Si Carlos está sano diría que puede ganar a cualquiera en cualquier tipo de superficie", ha zanjado.