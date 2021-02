La mujer que gritó a Rafa Nadal para posteriormente hacerle una peineta ha roto su silencio. La espectadora, que se presentó bajo el nombre falso de Lisa, habló en 'Mañanas con Neil Mitchell' en la radio australiana '3AW693' y defendió su acción diciendo que el balear es "increíblemente aburrido".

"No soy fan de Nadal, me aburre todo lo que hace para hacer un saque", afirmó en la emisión radiofónica.

De hecho, argumenta su tesis en base a que se haya hecho viral: "El hecho de que mis fotos hayan salido en todos lados lo dice a la perfección. Así de aburridos son sus partidos. ¿Por qué querrísa concentrarte en un solo espectador?"

Posteriormente, Lisa dijo lo que afirmó Nadal en rueda de prensa, pues algo sí que bebió antes del partido: "El alcohol te hace estar algo más desinhibida... mi hija no está contenta con lo que hice".

La mujer se queja por el hecho de que la expulsasen de la pista: "Me dijeron que me tenía que ir y no entendía nada. Pregunté que por qué. Pagué mi entrada. Fueron muy maleducados. No sé por qué no pude decir en alto lo que me parecía todo aquello".

Lisa iba a regresar a las pistas del Open de Australia el sábado, pero el confinamiento que se va a llevar a cabo en Australia va a hacer que no pueda hacerlo.

Así pues, la mujer se perderá en vivo el encuentro en el Rod Laver Arena que juegan Norrie... y Rafa Nadal.