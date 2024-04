Garbiñe Muguruza dice adiós al tenis. La tenista, de 30 años, ha anunciado su retirada en una comparecencia en la que pone punto y final a toda una vida dedicada al tenis. A toda una vida a un deporte del que llegó a ser número 1 del ranking de la WTA y en el que conquistó, entre otros títulos, un Roland Garros y un Wimbledon en 2016 y en 2017, respectivamente.

"ha llegado el momento de despedirme. Hasta aquí he llegado", empezó diciendo la jugadora, que llevaba sin disputar un encuentro desde febrero de 2023.

Y prosigue: "Mi historia en este deporte ha sido buenísima. He logrado muchos sueños que tenía siendo niña".

"ha llegado el momento de mi retirada, de abrir una nueva era en mi vida. Suena muy fuerte esa palabra, porque tengo todavía 30 años... pero son 25 desde que comencé a jugar", cuenta Garbiñe.

Porque Muguruza sabe que ha logrado mucho en el mundo del tenis: "Estoy orgullosa de haber logrado tanto. De haber resistido a esos momentos de dificultad. Y también en esos buenos momentos de los que me siento muy orgullosa".

"He tomado esta decisión poco a poco. Estos meses han sido clave. Cada día me sentía mejor, y no echaba en falta la disciplina y la dificultad de mi vida anterior. ha sido progresivo. Me apetece más mi siguiente capítulo, y no el del tenis que ya sabemos", cuenta.

Para terminar, tiene claro cuál fue su mejor momento: "Wimbledon. Fue único. Hay otros mil, pero ganar allí... Es lo máximo que he logrado".