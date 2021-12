Continúan los anuncios de positivos por coronavirus en el mundo del tenis, el último en hacerse oficial ha sido el del francés Benoit Paire, número 46 del mundo, que ha decidido hacerlo público a través de sus cuentas de Twitter e Instagram, con un claro mensaje: "Hola, mi nombre es Benoit Paire y por 250ª vez soy positivo en Covid".

"Honestamente no puedo lidiar más con esta mierda de Covid. ¿Que cómo estoy? Por culpa del Covid tengo mocos, pero por culpa de todas estas cuarentenas pasadas en una habitación de hotel al otro lado del mundo, no me siento bien mentalmente ¡El año pasado fue duro, y este año empieza exactamente igual!", añade en su mensaje.

No obstante, concluye aclarando sus ideas acerca de la vacunación: "Sólo una cosa, estoy 100% a favor de la vacuna, pero vivamos como antes del Covid, sino, no le veo sentido" y "es secundario, pero ATP, ¿cómo defiendes a los jugadores que están en mi caso?"

Paire está vacunado y el mes pasado expresó su apoyo al mandato de los organizadores del Abierto de Australia de que todos los jugadores y participantes se vacunen o tengan una exención médica concedida por un panel de expertos independiente.

En la última edición, el tenista francés ya cargó contra la organización por las duras condiciones que tuvieron que aguantar durante sus 14 días de cuarentena en Australia. Esta vez se disputa a partir del próximo 17 de enero y está en riesgo que se celebre, ya que son muchos los tenistas que están siendo contagiados por la variante Ómicron del coronavirus.

Nick Kyrgios ha hecho un llamamiento a Rafael Nadal y a Novak Djokovic para que no se pierdan el primer torneo importante del año, ya que "sería un desastre si faltaran los tres grandes nombres del tenis mundial". Roger Federer sigue parado tras la operación de rodilla, Nadal ha dado positivo en Covid y Djokovic no ha confirmado si irá a Australia a participar.