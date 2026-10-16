Ahora

"La gente decía que..."

Ferrero explica cómo utilizaba a Rafa Nadal para 'moldear' a Carlos Alcaraz

El exentrenador del murciano ha reconocido que usaba la figura del balear como ejemplo para educar a Carlitos.

Juan Carlos Ferrero, junto a carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero, junto a carlos AlcarazGetty Images

Durante una extensa entrevista en 'As', a Juan Carlos Ferrero le han preguntado por diversos temas, pero dos nombres propios sobresalen: Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.

Y, de hecho, una pregunta aúna a los dos: "¿Alguna vez utilizaban a Rafa como ejemplo para trabajar con él?".

El alicantino asintió: "Sí, Rafa siempre ha sido un ejemplo, no solo para Carlos, sino para todos nosotros".

Para Ferrero, Nadal era la imagen que debía adoptar Alcaraz: "Ves ese afán de superación, de lucha, de entrega y de no rendirse nunca. Todos esos valores que tiene un deportista como él se pueden trasladar a otros jugadores que están creciendo".

"En ese aspecto, uno de los ejemplos que Carlos debía seguir en todo momento era Rafa. Las comparaciones no podíamos controlarlas. Sabíamos que estaban ahí y eran un motivo de orgullo absoluto", ha explicado.

Eso sí, siempre trataron de rebajar las expectativas en torno al actual número 3 del mundo para no poner más piedras sobre su mochila.

"Nosotros intentábamos rebajar un poco la presión para que Carlos se sintiera lo mejor posible y pudiera escribir su propio camino. Estar comparándolo constantemente con uno de los más grandes de la historia complica las cosas", ha señalado.

"La gente decía que si iba a ganar más Grand Slams que Rafa, cuando Carlos estaba empezando y no había ganado ninguno. Lo veías muy lejano y era como una piedra pesada de llevar", ha zanjado. Y qué bien le salió.

Las 6 de laSexta

  1. Elecciones generales 29N, en directo | Rufián admite que el pacto de izquierdas es prácticamente imposible a horas de que cierre el plazo: "He fracasado"
  2. Pulso de Ayuso a los acampados de Sol: cierra el Metro indefinidamente para hacer una “limpieza” que necesita desalojar la plaza
  3. La Audiencia de Madrid reabre la causa para investigar si Vito Quiles coaccionó a Begoña Gómez
  4. Feijóo pide a Sánchez desplegar la Armada en Ceuta y llamar a consultas al embajador en Marruecos
  5. Tres niños y una maestra, asesinados en un tiroteo en una escuela de Oregón: el presunto autor de 16 años, abatido
  6. Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con la novela 'La hora antes del alba'