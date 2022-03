Varias personalidades importantes del mundo del deporte continúan pronunciándose acerca del conflicto bélico provocado por la invasión de Rusia a Ucrania. Esta vez ha sido Alexandr Dolgopolov, uno de los mejores tenistas de la historia de Ucrania, quien ha publicado un contundente mensaje a través de sus redes sociales, denunciando que Rusia ha lanzado, presuntamente, bombas de vacío o termobáricas, estando totalmente prohibidas.

El extenista ucraniano, que llegó a ocupar el puesto número 12 del ranking ATP, ha querido mostrar públicamente un vídeo de una de las explosiones. En el caso de que fuera realmente una bomba termobárica, cabe destacar que el uso de esta arma es ilegal en cualquier conflicto bélico desde la Convención de Ginebra.

"Solo para entender el nivel de pánico de nuestro enemigo. Completamente inútiles sobre el terreno. Super ejército de payasos. Esta es una bomba de vacío prohibida, por si os interesa. No es capaz de entender que no puede ganar esto salvo con una completa destrucción nuclear. Todo el mundo odia completamente a Rusia ahora mismo. ¡Animales!", se puede leer en su comunicado.

La bomba de vacío a la que hace referencia Dolgopolov consiste en la explosión de una primera carga de gas o combustible que rápidamente se mezcla con el oxígeno existente, para que después se produzca una segunda detonación que consume ese oxígeno y puede matar a muchas personas por asfixia.

El extenista ucraniano es uno de los deportistas que se está mostrando más activo en redes sociales desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara la orden para iniciar una intervención militar especial para invadir a su país.

Just to understand the level of panic of our enemy. Completely useless on the ground. Clownish super army. That’s a forbidden vacuum bomb, if your interested. He can’t understand he can’t win this. Only fully destroy with nukes. Every person completely hates russia now. Animals pic.twitter.com/9c4dijYcUr