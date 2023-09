El debate está en el tenis. ¿Quién es el mejor tenista de toda la historia: Novak Djokovic, Rafa Nadal o Roger Federer? La victoria del serbio en el US Open y sus 24 grandes han provocado una intensa discusión.

El argentino Guido Pella se ha pronunciado en el diario 'La Nación' y tiene muy claro que el más grande es Federer porque "generaba algo diferente".

"Fue el único que genera algo en el ambiente cuando aparece. No pasa ni con Nadal ni con Djokovic. En el gimnasio, en el vestuario, en el comedor. Entra Roger y no pasa desapercibido. Nunca", explica.

Eso sí, a nivel estadístico "no hay discusión": "Yo trato de separar. El mejor de la historia es Djokovic, para mí, por un tema estadístico, ranking, historia".

"Pero Federer es tenis, es todo, es la elegancia, es el respeto, la humildad, el saber cómo declarar, el cómo moverse dentro y fuera de la cancha, el sentir que no es humano. Federer es como que no hace esfuerzo de nada. No necesita gritar, ni festejar, ni transpirar. Parece que no se mueve", explica el extenista argentino.

Y detalla cómo era jugar contra él: "Es mentira que no se movía... anticipaba un montón, que es distinto a no moverse. Tener la habilidad de saber hacia dónde va la pelota no la tienen muchos jugadores".

"Ese poco desgaste en la cancha genera una vida útil mucho mayor. Una economía de movimientos pocas veces vista. Lo que Federer ha generado en el deporte no lo hizo nadie...", ha sentenciado Pella.