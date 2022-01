Se avecina un lío mundial en el mundo del tenis con el epicentro en las antípodas. El Gobierno de Australia le ha concedido una exención médica a Novak Djokovic para que participe en el Open que tendrá lugar en Melbourne entre el 17 y el 30 de enero.

A pesar de que diversas autoridades locales como el primer ministro, Scott Morrison, hayan afirmado en repetidas ocasiones que el serbio no entraría en el país si no estaba vacunado, el ejecutivo 'aussie' ha decidido 'indultar' al número 1 del mundo en base a una de las cuatro exenciones que contempla el reglamento para tenistas.

Tal y como revela 'Marca', estas son: historial de anafilaxia a un componente de todas las vacunas aprobadas, una reacción adversa tras la primera dosis de una de las vacunas aprobadas que provocara una hospitalización, padece actualmente una afección médica aguda o ha padecido una enfermedad cardíaca inflamatoria en los últimos seis meses.

"¡Feliz Año Nuevo a todos! Os deseo a todos salud, amor y felicidad en cada momento presente y que sintáis amor y respeto por todos los seres de este maravilloso planeta. He pasado un tiempo fantástico con mis seres queridos para descansar y hoy me dirijo al Down Under con un permiso de exención médica. ¡Vamos 2022!", ha escrito 'Nole' en una imagen de Instagram publicada tras conocerse la decisión.

Inmediatamente, Tennis Australia ha emitido un comunicado en el que apoya la decisión tomada por un comité independiente de expertos perteneciente al Departamento de Salud del Estado de Victoria.

Este se encarga de evaluar todas las solicitudes para ver ver si cumplen con las pautas del Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización, pero al ser un documento médico de carácter privado, no se hará público.

Sin saber cuál de las cuatro exenciones permite a Djokovic entrar en Australia sin estar vacunado, tan solo queda conocer si le obligarán a realizar cuarentena o si irá directo a entrenar una vez llegue a Melbourne.