Nick Kyrgios nunca defrauda en cuanto a polémica se refiere. El tenista australiano ha vuelto a dejar un sorprendente comentario, después de que alguien le comparase en redes sociales con Bernard Tomic, tenista y compatriota de Kyrgios. El número 56 del ranking ATP contestó en Instagram, enfadado por la comparación.

"Hoy me han comparado con Bernard Tomic, nunca me he sentido tan insultado. ¿Él tiene una fundación? ¿Acaso ha tenido éxitos? ¿Ayudó a recaudar dinero para los incendios forestales de Australia? Por cierto, en cuanto a lo de exitoso me refería a que yo he ganado a los cuatro grandes, escribió Kyrgios en una historia en su cuenta de Instagram

Y es que el jugador más polémico del circuito ATP ha logrado ganar al menos una vez en su carrera deportiva al 'Big Four' compuesto por Novak Djokovic, Rafa Nadal Roger Federer y Andy Murray. Sorprendentemente el serbio es el único de los cuatro al que ha conseguido ganar en los dos partidos en los que se ha enfrentado a él. Y además, en el mismo año. En 2017 le ganó en Acapulco y en en Indian Wells.

Al español le consiguió vencer en tres ocasiones: Wimbledon 2014, Cincinnati y Acapulco 2017. El suizo cayó derrotado ante Kyrgios en Madrid en 2015. Y el británico sucumbió ante el de Canberra en el Queens Club Championship de Londres en 2018.

El tenista 'aussie', que este martes cumplió 26 años, continúa preparándose para la temporada de hierba, después de declinar participar en los torneos de tierra posteriores al Open de Australia por la pandemia.