El 21 de abril, los Reyes de España, Felipe VI y Doña Letizia, acudirán a la Casa Blanca en una visita oficial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los monarcas, pero ha pedido que vayan acompañados.

Según ha informado el diario 'ABC', el presidente norteamericano quiere que Rafa Nadal acompañe a los Reyes de España, en la que será su primera visita a la Casa Blanca desde que Trump es el presidente. La anterior se produjo en 2015, durante el mandato de Barack Obama.

Sin embargo, la presencia de Nadal no parece fácil. Porque el 19 de abril, dos días antes, se celebra la final del Masters de Montecarlo, torneo en el que el tenista ha vencido hasta en once ocasiones. Por ello, no parece descabellado que alcance el partido decisivo, lo que impediría su visita a la Casa Blanca.

Donald Trump ha manifestado en varias ocasiones que Nadal es su "deportista favorito": "Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar, siempre, siempre es un ganador".