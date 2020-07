Hace semanas que Grigor Dimitrov dio negativo en coronavirus. Pero no se siente listo para "competir al máximo nivel". Así lo ha confesado después de perder ante Feliciano López en el torneo de preparación Ultimate Tennis Showdown.

"Necesito parar completamente y descansar", afirma el tenista, que asegura que se siente "agotado" durante algunos días. Estas son las secuelas de la Covid-19 incluso para un deportista de élite, acostumbrado a entrenar durante horas.

Y es que Dimitrov vivió un auténtico calvario. "Perdí tres kilos, estaba 'k.o', no respiraba bien, perdí el gusto y el olfato...", relata. "Es difícil, no tiene nada que ver con el estado de forma en el que te encuentres antes de verte afectado porque el virus no plantea ninguna pregunta", señala el búlgaro, que dio positivo tras acudir al Adria Tour, donde otros como Novak Djokovic también se infectaron.

La competición regresa en las próximas semanas y todos los tenistas miran el US Open. Sin embargo, Dimitrov reconoce que será muy complicada su participación: "Recuperar tres kilos en tres semanas, luego jugar en Cincinnati y en el US Open al mejor de cinco sets me parece muy ambicioso en este momento".

Con respecto a la polémica celebración del Adria Tour, el búlgaro prefiere no darle más vueltas. "Pasó lo que pasó, ha habido muchas interpretaciones, pero es una cosa ya del pasado, no solo para mí", sentenció.