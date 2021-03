Alexander Zverev ha sido muy rotundo en sus palabras respecto al sistema de puntos actual en la clasificación de la ATP. El alemán, que es el número siete del mundo, considera que el sistema de puntos que se anunció el mes de julio del año pasado debido a la pandemia le ha perjudicado.

El germano ha criticado que el circuito estableciera el sistema de puntos basado en los 18 mejores resultados entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. Por ende, el joven tenista de 23 años ha declarado que con el formato de puntuación habitual estaría más arriba en la clasificación. Y ha puesto como ejemplo el caso de Roger Federer, tenista que se encuentra un peldaño por encima de Zverev, en el top-6.

"Soy el mayor fan de Roger Federer, pero él no ha jugado durante un año y tiene un ranking más alto que yo. He jugado una final de un Grand Slam y una final de un Masters 1.000. El sistema es un desastre. El ranking no me importa con el sistema actual. Debería ser top-4 o top-5 del mundo con el sistema normal, pero el sistema que tenemos ahora es un poco absurdo", señala Zverev en una entrevista desde Acapulco a 'Fox Sports México'.

Y es que el sistema que implantó la ATP de contabilizar solo 18 resultados entre 2019 y 2020 provocó, entre otras cosas, que el suizo se mantuviera entre las 10 mejores raquetas del mundo. Aunque a pesar de no jugar por lesión prácticamente todo el curso anterior, el helvético sí que logro buenos resultados en 2019, llegando a la final de Wimbledon y logrando cuatro títulos.

Con la vuelta a las competiciones, siempre que la evolución de la pandemia lo permita, la ATP ya ha modificado la polémica regla de clasificación, y en esta temporada 2021 se contabilizarán los 19 mejores registros de cada tenista.