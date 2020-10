La historia de Nick Kyrgios con su deporte, el tenis, siempre ha sido de amor-odio. Él mismo lo ha afirmado en varias ocasiones y también lo ha demostrado otras sobre la pista. Ahora ha hablado abiertamente de esta "difícil relación".

Unas declaraciones realizadas en la televisión 'abc', con un titular más que llamativo. "A veces el tenis es un deporte de mierda", afirmó, muy rotundo, el número 44 del ranking de la ATP.

Y explicó su demoledora frase: "Es tan frustrante que tienes que ser increíblemente paciente. Y perder es una mierda. Hay momentos en los que me encanta entrenar, me encanta jugar. Y hay momentos en los que lo odio".". Aunque, eso sí, destacó que le encantaba "lo que puede sacar de este deporte". "Muchos niños pequeños me admiran ahora", afirma sobre los aspectos positivos.

"La cultura del tenis ha dificultado que la gente acepte el éxito de un jugador como yo", comenta sobre las críticas que recibe casi de manera constante. "Se supone que es un deporte de caballeros blancos. Así que ver a alguien de color como yo salir, ser diferente y tener éxito, no es tan fácil de ver a veces", explica.

Por último reconoció la "dificultad" que se supone perder, en cualquier aspecto de la vida: "Nunca acepto perder, para ser honesto. Soy bastante malo en eso. A todo lo que juego soy muy competitivo".

El tenista de 25 años afronta el último tramo del año con la vista puesta en el Open de Australia, donde jugará en casa. Su objetivo sigue siendo dar el paso definitivo que le permita poder pelear un Gran Slam.