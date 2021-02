Rafa Nadal es incombustible. Sus problemas de espalda no le están impidiendo que firme un torneo sobresaliente en Australia, en el primer Grand Slam del curso. Unos problemas físicos, por cierto, que también están siendo un quebradero de cabeza para Novak Djokovic.

El español, segundo cabeza de serie, precisamente por detrás del tenista serbio, ya está en cuartos de final, donde se verá las caras ante el ganador del Stefanos Tsitsipas - Matteo Berrettini.

A pesar su gran victoria ante Fabio Fognini, Nadal siempre se exige más y más. En rueda de prensa detalló el "momento del partido" en el que tuvo "suerte". Así lo expresó el 20 veces ganador de Grand Slams.

"Cuando estás en la pista en octavos contra alguien cono Fabio estás preocupado en cualquier momento. No puedes esperar que sea fácil. No he jugado bien el juego que me ha roto en el segundo set y luego salvé el 40-0, que fue la clave. Tuve un poco de suerte. Para mi confianza ha sido una victoria importante", detalló.

El balear no quiere pensar en su próximo rival, sino en su juego: ""Cualquiera de los dos será complicado porque son jóvenes, fuertes y con mucha energía". La espalda de momento resiste, sobre todo en el saque, momento más delicado. "Me está aguantando bien", finalizó en rueda de prensa.