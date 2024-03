Sin Roger Federer, con Rafa Nadal sufriendo con las lesiones y con Novak Djokovic ya con 36 años, el mundo del tenis busca su relevo generacional. Y hay un hombre, jovencísimo aún, que ya ha ganado dos Grand Slams: Carlos Alcaraz.

El murciano se llevó la victoria del US Open y de Wimbledon el año pasado. Fue uno de los tenistas llamado a plantar cara a los grandes, aunque en los últimos meses parece haberse desinflado un poco. Él mismo ha reconocido que ha atravesado un bache.

El analista de tenis Mike James, en declaraciones a 'AS', dice que Carlitos junto a Holger Rune son los dos jugadores que están cambiando el tenis: "Carlos y Holger están haciendo más dejadas y voleas después del servicio. También llegan mucho a la red. Entonces, creo que realmente están cambiando el tenis, la forma de jugar".

Y así analiza a Jannik Sinner, campeón en el Open de Australia: "Se sitúa cerca de la línea de fondo y juega a un ritmo tremendo. Lo que hace en esa situación es de muy, muy alto nivel, pero utiliza menos variedad".

"La gente habla del nuevo 'Big Three'. Es pronto y eso aún no está sucediendo, pero sí creo que podríamos ver algo así", dice sobre Alcaraz, Rune y Sinner.

Y analiza en profundidad al murciano: "No tiene miedo a subir. Además, me impresiona cómo cambia la velocidad de su servicio. Realiza un primero a 200 km/h. Los rivales no se lo esperan. Luego, por supuesto, está su movimiento. Su capacidad para pasar de la defensa al ataque con un solo golpe".

"Puede sonar extraño, pero, de nuevo, hablo de la creatividad. En un mal día, la selección de tiro, porque tiene un abanico muy amplio, le hace cometer errores. Nadal, por ejemplo, siempre sigue un mismo patrón. Es más académico, una bestia desde el fondo, y evita esos momentos. La caja de herramientas de Alcaraz es un arma increíble, pero también puede ser su debilidad", sentencia.