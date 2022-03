Tan solo dos días después de conocerse la noticia de que el extenista ucraniano Andréi Medvedev irá al frente, ahora ha sido Alex Dolgopolov quien se ha alistado en el ejército y ayudará a su país a combatir ante la invasión de las tropas rusas.

Dolgopolov es unas de las mayores leyendas del tenis en Ucrania, llegando a ocupar el puesto número 13 del ranking ATP. Se retiró hace dos años y, tras haber estado en Turquía entrenando en campos de tiro, ha regresado a su país natal con una idea muy clara: "¡Este es mi hogar y lo defenderemos con toda la gente que se quedó!".

El ucraniano ha confesado públicamente, a través de sus redes sociales, cómo ha sido todo el proceso de preparación antes de alistarse al ejército y lanzarse al frente: "Hola chicos, no necesito responder muchas preguntas, así que espero responderlas todas de una vez. ¡Esta guerra me pilló en Turquía! Llegué allí un día antes de que todo esto empezara y mi hermana y mi madre se vinieron conmigo".

"¿Por qué? Porque después de mucha información de las mejoras agencias de inteligencia del mundo y el gran descrédito que había en casa, entendí que podía haber la ocasión de que empezara una gran guerra con ataques sobre Kiev y todo el país, por lo que me pregunté qué ocurriría los primeros días y semanas", añadió.

"Entendí que habría pánico masivo, incluido el mío, y lo mejor que podía hacer era que el mundo conociese la verdad en los primeros días de este infierno y enviase dinero a nuestro ejército y no solo emplear el tiempo en salvar a mi familia. En pocos días, mis queridos ucranianos y yo destrozamos la información mundial, y ningún país libre tenía dudas sobre la verdad y quién era el agresor", siguió.

"En este tiempo he empezado a practicar para disparar y tuve la fortuna de que un antiguo soldado profesional me enseñó durante 5-7 días. Ellos estaban muy felices de ayudar una vez que escucharon mis objetivos, así que muchas gracias a nuestros amigos de Turquía. No voy a ser Rambo en una semana, pero ya me siento cómodo con las armas y puedo disparar a la cabeza tres de cada cinco veces, desde 25 metros", confesó.

Tras finalizar su entrenamiento y verse preparado para ir a la guerra, regresó a Ucrania: "A la vez que entrenaba, estaba preparando mi regreso, así que una vez que encontré a unos chicos de Estados Unidos que planeaban ir a Ucrania y estábamos preparados, empezamos nuestro viaje".

"Cogimos varios chalecos antibalas para nosotros y nuestro ejército, viajamos a Zagreb, cogimos todo lo que necesitábamos además de gafas de visión térmica y otras cosas y condujimos a través de Europa para entrar en Ucrania desde Polonia y, por último, llegar a Kiev", agregó.

Used to be rackets and strings, now this🙄🙏🏻🇺🇦 pic.twitter.com/hdYjMDlMuo — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) March 16, 2022

"¡Esta es mi casa y nosotros la defenderemos con toda la gente que se ha quedado aquí. Muchas gracias y respeto a toda la gente famosa que nos apoya. Mucho respeto y también estoy orgulloso de cómo está unido este país ante la presión de un dictador loco. ¡La verdad está con nosotros y esta es nuestra tierra! Me quedaré en Kiev hasta la victoria. ¡Gloria a Ucrania!", concluyó Dolgopolov.

Además, el extenista ucraniano ha hablado claro en una entrevista concedida al medio francés 'L´Equipe': "No me preocupa tener que matar a alguien después de lo que están haciendo aquí. Conozco a familias enteras que han muerto. ¡Niños, civiles! Están matando a nuestros hijos y nuestras mujeres. Así que sí, estoy listo para disparar a un invasor ruso. En la vida normal no lo haría, pero esto es la guerra y si no le disparas, te va a matar. Si se da esta situación, no será un problema".

La realidad es que ya son muchas las personalidades relevantes del deporte ucraniano que continúan sumándose a la guerra para defender su territorio. Ya lo hicieron con anterioridad otro extenista profesional como es Sergiy Stakhovsky, los boxeadores Vitaly y Wladimir Klitschko; Yuriy Vernydub, entrenador del Sheriff Tiraspol o el ciclista Andrei Tchmil.