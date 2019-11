Mucho más hay en el Mundial de rugby que Sudáfrica ha ganado en Japón. Muchísimo más que un título, el tercer entorchado planetario de los 'Springboks'. Porque en el país del Sol Naciente hemos asistido a un hecho histórico gracias a Siya Kolisi. Podría ser un jugador más, pero el sudafricano ha entrado en la historia al ser el primer negro en capitanear a Sudáfrica y, por tanto, en levantar el Webb Ellis.

"Tenemos muchos problemas en Sudáfrica, pero aquí venimos de distintos orígenes, de carreras diferentes... y nos hemos juntado con un único objetivo. Jugamos por la gente de nuestro país, no solo por nosotros, es lo que nos ha dicho el entrenador. Lo queríamos hacer, hemos apreciado todo el apoyo recibido", dijo Kolisi.

🇿🇦 This one is for you, South Africa#StrongerTogether #RWC2019Champions pic.twitter.com/BVFC1LkF1p