El futuro de Griezmann sigue siendo una incógnita. El francés está envuelto en infinidad de rumores, algo que no parece incomodar a su entrenador.

Simeone, en una entrevista con 'L'Equipe', asegura que "si en algún momento" Griezmann se quiere ir, "no pondrá problemas". El argentino lo explica diciendo que "no es un desagradecido": "Claro que se podrá ir en algún momento, igual que Diego Costa o Arda Turan en su día. No soy un desagradecido".

Además, añade que Griezmann "necesita crecer", razón de más para no poner impedimentos a su salida: "Si hizo todo lo que pudo por mí, como ha hecho Griezmann, diré que no es problema. Sé que necesita crecer".