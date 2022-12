El italiano Maurizio Sarri, entrenador del Chelsea, aseguró este domingo que hablará el lunes con el guardameta internacional belga Thibaut Courtois, objetivo del Real Madrid, para tratar su futuro, pero dijo que su equipo sólo quiere "futbolistas que jueguen con un alto nivel de motivación".

El preparador italiano, que en su estrenó oficial como inquilino del banquillo del Chelsea cayó por 0-2 a manos del Manchester City en la Community Shield, restó importancia a las palabras del representante de Courtois y comentó que no le interesa "lo que diga el agente".

Christophe Henrotay, agente del portero, afirmó el sábado que "la mejor opción" para Thibaut "es irse a Madrid", donde vive su familia. "Para él es una gran decisión porque quiere estar cerca de su familia, y ahora el Chelsea tiene una oferta sobre la mesa que tiene que aceptar", dijo.

Sin embargo, Sarri hizo oídos sordos a las palabras de Henrotay. "No estoy interesado en el agente. Quiero ver qué es lo que me dice Courtois mañana (fecha en la que se incorpora al equipo tras alargar sus vacaciones por el Mundial de Rusia) y ver si me dice lo mismo", subrayó el italiano.

"Tengo que hablar con mi jugador, pero sólo quiero futbolistas que jueguen con un alto nivel de motivación", apuntó Sarri en la sala de prensa Wembley tras la derrota ante el City.