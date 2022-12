La Policía está investigando un robo que se produjo en la casa de Piqué y Shakira en Esplugues de Llobregat pese a que la pareja había sometido a vigilancia la vivienda. Los ladrones, que aún no han sido identificados, se llevaron relojes de lujo pertenecientes al futbolista y joyas de la cantante.

Según los primeros datos, se trata de un robo muy limpio, ya que los investigadores por el momento no han podido hallar ni huellas, ni pistas. El robo fue realizado profesionales y se investiga ahora el sistema de vigilancia no funcionó o no estaba activado en ese momento.

De hecho, fuentes de la investigación señalan que se va a investigar el entorno laboral de ambos, y es que se sospecha que hubo una filtración porque la casa estaba demasiado ordenada, "como si supieran claramente lo que buscaban y dónde estaba".

Piqué y Shakira no se encontraban en casa, ya que el primero de ellos viajó a Alemania para visitar a su pareja, que está presentando su álbum en Europa, después de que Lopetegui diera el día libre a los jugadores que se encuentran concentrados con la Selección antes de viajar a Rusia.

Esta circunstancia fue aprovechada por los ladrones, que también se valieron de la fuerte tormenta que cayó sobre Esplugues de Llobregat durante la madrugada. Quienes sí estaban en la casa eran los padres del jugador barcelonista, y precisamente el padre fue quien avisó del robo.