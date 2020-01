El padre de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap, ha hablado de la posibilidad de que su hijo y el boxeador Floyd Mayweather se enfrenten en un combate. Pero ha puesto condiciones. En concreto, el formato de la pelea, que debería incluir, siempre según él, tanto boxeo como artes marciales mixtas.

"Proponemos cualquier día, en cualquier lugar, con una sola condición: once rondas de boxeo y una de artes marciales mixtas. Si aguantamos once rondas de boxeo, ¿por qué no hacer una ronda según las reglas de la MMA contra nosotros?, explicó el ruso.

"Mayweather tiene un récord invicto de 50-0 en boxeo, pero el que también está invicto en MMA es Khabib", señaló Abdulmanap, que desea ver a su hijo luchando contra uno de los mejores boxeadores del mundo.

En 2019, Mayweather anunció su regreso al ring y su intención de pelear tanto contra Conor Mcgregor como contra Khabib Nurmagomedov. Parece que la pelea ante el segundo está más cerca.