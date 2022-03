El gran protagonista de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022 fue, inevitablemente, Will Smith. Su bofetada al presentador de la gala, Chris Rock, tras realizar una desafortunada broma relacionada con la alopecia de su mujer, Jada Pinkett​, no sentó nada bien al actor. El golpe recordó a los del mismísimo Vasily Kamotsky, conocido como el 'Rey de las Bofetadas'.

Granjero y natural de un pequeño pueblo de Siberia, Kamotsky se hizo famoso tras ganar un campeonato mundial de bofetadas en Rusia a sus 28 años de edad, llevándose un premio de 420 euros. Ya es todo un especialista en su disciplina y una auténtica celebridad en redes sociales, siendo virales muchos de sus vídeos en pocos minutos.

La clave: no considerarse pendenciero. "No soy pendenciero, nunca me he peleado con nadie, soy una persona muy pacífica salvo cuando me faltan el respeto", reconoció el granjero siberiano en una entrevista concedida a varios periodistas rusos. Solo utiliza su fuerza cuando se siente ofendido, algo que pudo ocurrir con Will Smith durante la entrega de premios al escuchar una broma del presentador a su mujer.

Además, Kamotsky asegura que no va a "ningún gimnasio". "En un momento hice este tipo de entrenamiento, pero tuve que dejarlo por falta de tiempo", añadió. El 'Rey de las Bofetadas' no ha dudado a la hora de alabar la acción del actor estadounidense, ya que considera que atentaron contra el honor de su esposa y actriz Jada Pinkett.

De acuerdo con las ideas de Kamotsky, cada enfrentamiento requiere de un entrenamiento previo, siendo muy importante "la concentración y mantener el foco de atención en el rival". "En cada competencia hay que llevar todo nuestro peso al brazo y, en especial, a la mano", destacó.

También ha relacionado los torneos en los que participa con los duelos a pistola que se producían cuando se atentaba contra el honor de Rusia y otros países de Europa en el siglo XIX. Cada duelo en sus campeonatos implica "disparar" hasta que uno caiga herido o muerto. "La clave está en aplicar el primer golpe con toda la precisión y la fuerza para no darle la posibilidad de recargar su energía al contrincante", desveló.

Otra de sus claves es "tener una buena alimentación, no privarse de nada, sumar una excelente hidratación. Y entrenar con sandías". Muy virales se han hecho todos sus vídeos abofeteando numerosas sandías, que inmediatamente se destrozaban en varios pedazos. "Las sandías son fundamentales ​para medir la distancia con la cabeza y para apuntar a la quijada del rival, allí está la clave. Si uno pega con todo en esa zona, el rival cae, se desmorona y es muy difícil que se ponga de pie", agregó.

El 'Rey de las Bofetadas' nunca aprobaría el golpe de Will Smith a Chris Rock, ya que no logró mandarle contra el suelo. Su objetivo siempre es tirar al rival, sino falta efectividad en la acción. Se pudo ver al actor al más puto estilo de Vasily Kamotsky, pero se ha vuelto a demostrar que el célebre granjero siberiano es inigualable en su especialidad.