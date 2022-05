Mike Tyson siempre ha sido de mecha corta. La leyenda del mundo del boxeo continúa involucrado en numerosos incidentes provocados por el acoso de sus fans durante las últimas semanas. Esta vez, Tyson no se tomó nada bien que una mujer le metiera el dedo en la nariz mientras se hacía fotografías con unas personas.

Una mujer desconocida no dudó a la hora de acercarse a la espalda de Tyson para después poner su dedo en la nariz del campeón de peso pesado más joven de la historia. Los hechos ocurrieron en los momentos previos a que el boxeador abandonara el recinto donde se produjo el combate que enfrentaba a Shakur Stevenson y Óscar Valdez, en Las Vegas.

Era conocido como 'El hombre más malo del planeta' y cada vez lleva peor la actitud de unos seguidores demasiado intensos. Su reacción y su cara ante el inexplicable comportamiento de la fan lo dicen todo. No obstante, la mujer rápidamente se disculpó: "¡Lo siento mucho! ¡Lo siento mucho! No quise hacer eso" y Tyson olvidó lo sucedido.

Yt people have this weird obsession with trying to piss Mike Tyson off... pic.twitter.com/1elsLvm1ec