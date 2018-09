El reivindicativo anuncio de Colin Kaepernick que ha revolucionado Estados Unidos

Colin Kaepernick se ha convertido en todo un icono. El 'quarterback', principal cara del movimiento contra la brutalidad policial sobre los afroamericanos en Estados Unidos, ha sido elegido por su marca deportiva, Nike, para protagonizar un anuncio histórico.

El lema más conocido de la marca, 'Just Do It', cumple 30 años. Para celebrarlo, la cara que han elegido es la de Kaepernick, acompañándole con una frase: "Cree en algo, incluso si significa sacrificarlo todo".

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO