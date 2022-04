España no participará en el mundial de Rugby que se celebrará en Francia en 2023 a pesar de haber superado la fase de clasificación. La Federación Internacional, World Rugby, ha constatado la alineación indebida de Gavin Van den Berg, que disputó el partido clasificatorio ante Países Bajos con un pasaporte falsificado, lo que ha provocado la descalificación de la selección española.

Alfonso Feijoo, presidente de la Federación de Rugby, ya se ha pronunciado al respecto en rueda de prensa: "Somos responsables, pero no culpables. Hemos sido engañados, nunca pensé que nadie pudiera falsificar un documento. Vamos a recurrir ante World Rugby y después presentaré mi dimisión", reconociendo así que algo se ha hecho mal y no ha hecho méritos para continuar ocupando su importante cargo dentro de la Federación.

Por si esto fuera poco, no es la primera vez que ocurre. Hace apenas tres años, en 2019, España tampoco pudo competir en el campeonato del mundo por dos casos similares. Debemos remontarnos a 1999 para ver la participación de nuestra selección en un Mundial.

Desde la propia Federación decidieron emitir un comunicado oficial ayer jueves: "Tras la vista oral mantenida este jueves, 28 de abril, con el comité judicial independiente nombrado por World Rugby para estudiar la reclamación de la Federación Rumana de Rugby (FRR) sobre la elegibilidad de Gavin van den Berg, el máximo organismo del rugby mundial ha decidido sancionar a España con 25.000 libras (más de 29.500 euros) y descontar cinco puntos por cada uno de los dos partidos en los que fue alineado este jugador".

"Como quiera que esta durísima sanción se produce como consecuencia de una presunta falsificación del pasaporte del mencionado jugador, la Federación Española de Rugby continúa con el procedimiento disciplinario extraordinario iniciado en su momento y en breve convocará una conferencia de prensa para ofrecer todas las explicaciones que nos sean requeridas", concluye el escrito.

#FERugby | Comunicado oficial: World Rugby decide que Van den Berg no era elegible para jugar con España. https://t.co/QzYQ3yfhc4 — España Rugby (@ferugby) April 28, 2022

Uno de los integrantes del cuerpo técnico del equipo español, Miguel Velasco, analizó la situación en 'Radioestadio Noche' de 'Onda Cero'. "Estamos destrozados jugadores y staff. Nos pasó hace cuatro años y nos vuelve a pasar. Es un palazo tremendo, no sé si en 15 días tendré ganas de luchar. La otra vez fue un verdadero drama para los jugadores y ahora pasa de nuevo", confesó.

Además, no dudó a la hora de cargar durante contra la Federación: "Ha habido gente que ha hecho trampas y otra parte es cómo se ha gestionado. Estos tramposos tienen que pagar, hay que llevarles a la Justicia. Es una de las pequeñas formas que tienes de respirar. Y los que lo han gestionado mal tendrán que dimitir. Que los que han hecho trampas sigan tan contentos, esto no puede ser".

"Hay unas personas que han falsificado una documentación. La Federación lo aceptó y luego descubrieron que estaba falsificada. Es una alineación indebida como la copa de un pino. Es muchísimo más duro que hace cuatro años, durísimo", sentenció el técnico. Es más, el periodista Rafa Fernández informó en el mismo programa que "ya hay tres personas que habrían confesado haber falsificado un documento".

Miguel Velasco cree que este tipo de escándalos no hacen más que detener el crecimiento de un deporte como el rugby en España: "Los clubes se enfadan cuando los jugadores vienen con la selección porque no somos una gran potencia. ¿Quién va a querer venir ahora. ¿Qué futuro nos espera? Te has cargado el pasado el presente y el futuro".

Por último, todos los componentes de la plantilla de la sección española han querido emitir un comunicado mostrando públicamente su enfado: "Mediante este escrito queremos comunicar nuestro disgusto, enfado y tomar distancias de estos dirigentes que no han hecho más que arruinar dos veces consecutivas nuestra participación en el Mundial", se puede leer.

"Nuestro trabajo estuvo bien hecho y logrado, y doblemente opacado por la incapacidad de realizar un buen trabajo desde el presidente hasta el último directivo encargado de chequear la elegibilidad de cada uno de los jugadores. Nos sentimos descuidados, desprotegidos por nuestra Federación y queremos que quede claro que no estamos de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora. Como grupo queremos despegarnos de toda la mentira y la ineficiencia de la Federación. Aprovechamos para anunciar que en estos días vamos a escribir una carta formal para pedir la dimisión y limpieza de la Federación", concluye la nota.