Una mujer está practicando paddle surf cuando de repente se acerca un caimán y no parece querer marcharse de su lado. Incluso trata de morder su tabla. Las imágenes son angustiosas, aunque la protagonista es capaz de mantener la calma.

"Vete. Oh, dios mío. Le he tenido que empujar con mi pala. ¿Por qué intentas morderme? Mirad qué cerca está. Me ha seguido y ha intentado morder mi tabla", le grita al animal, que continúa nadando a su alrededor.

Josep Pedrerol ha alucinado en 'Jugones' con la calma de la mujer en unos momentos de gran nerviosismo para cualquier otro: "Qué tranquilidad, eh. 'Aléjate', le dice. Qué sangre fría".