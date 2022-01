El mundo del rugby está teniendo un gran gesto solidario y se ha volcado con Alfie, un niño de 12 años que practica este deporte en Oakdale, en Gales del Sur, y que recibe continuas burlas por su estado físico.

Todo comenzó cuando el padre de Alfie subió una publicación de un partido de su hijo a redes sociales, haciéndose viral por el gran número de comentarios negativos y despectivos hacia él.

"Tuve que borrar una publicación de Facebook porque un idiota comentó que mi niño estaba demasiado 'gordo' para jugar con los menores de 12 años y que no estaba bien de salud", confesó.

Had to remove a post from Facebook as an idiot commented saying my boy is to "big" to play under 12s and isn't healthy. If only people knew how hard he works to get fitter and how low his confidence has been. Don't worry Alfie I'll always be your biggest fan. pic.twitter.com/cDkA9BQOG8