Tragedia en el surf español. Oscar Serro, conocido surfista valenciano, ha fallecido en México en un accidente mientras entrenaba.

Serro se encontraba entrenando en Puerto Escondido, una de las zonas del mundo donde las olas son más agresivas y lugar habitual de entrenamiento de surfistas.

El español tomó una ola gigante y cayó de su tabla, golpeándose mortalmente en la cabeza contra el fondo. La federación de surf ha emitido un comunicado explicando lo ocurrido.

"Un día de olas grandes en Zicatela (Puerto Escondido ) -hoy- nos ha dado un golpe durísimo… Nuestro más sincero pésame a familiares y amigos por la pérdida de Óscar Serra. No hay palabras para describir tanto dolor… la vida es muchas veces injusta", reza la nota.

Miguel Castrillón, compañero y amigo de Oscar, ha publicado una emotiva carta en sus redes sociales: "Qué injusta es la vida a veces".

"Zicatela me diste el mejor día de mi vida y hoy me has dado el peor día de mi vida, esto es una auténtica pesadilla. Quedamos esta mañana para entrar juntos por que era tu primer día en puerto y en la primera ola nos dejaste. Oscar espero que ahí arriba sigas siendo la gran persona que eras. Tuve la suerte de conocerte hace dos días en Barra De la Cruz y por supuesto que me voy a quedar con ese baño que nos dimos juntos y con esa sonrisa que llevabas siempre", escribe Miguel.