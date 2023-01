El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. Victoria Lee, la gran promesa de la disciplina y actual luchadora de ONE Championship, falleció a los 18 años de edad el pasado 26 de diciembre por causas no desveladas, pero no ha sido hasta ahora cuando la familia lo ha hecho público.

Ha sido la hermana de Victoria, Angela Lee, la que ha utilizado Instagram para comunicar la pérdida: "El 26 de diciembre de 2022 nuestra familia vivió algo que ninguna familia debería pasar. Es muy difícil de decir... Victoria ha fallecido. Se ha ido demasiado pronto y nuestra familia está completamente devastada desde entonces".

En la publicación, Angela no desvela el motivo del fallecimiento, por lo que sigue siendo un misterio. Desde el post, son muchos los luchadores y competiciones que han enviado muchos mensajes a la familia lamentado la pérdida de 'The Prodegy' (el prodigio).

Victoria llevaba un balance de 3 victorias y ninguna derrota y su último combate había sido en septiembre de 2021.