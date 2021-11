Emotivo momento el que se vivió en el Estadi Serrahima, en Barcelona, durante la prueba de los 1.500 metros obstáculos sub-16 del Campeonato de Otoño de Cataluña.

Hamza Zeroual, atleta de 15 años del Club Atlètic Igualada, corría en tercer posición cuando se percató de que Nil García, que marchaba segundo, se había caído tras saltar una valla.

En lugar de pasarle y aprovecharse de la situación, el joven corredor ayudó a Nil a levantarse y a llegar a línea de meta para sobrepasarla como segundo clasificado.

"Dije no, le tengo que dejar pasar. Él no quería y al final le empujé porque si no no entraba. En el deporte no todo es ganar, también tienes que saber perder", señaló Hamza tras dar una lección de deportividad.

Nil, por su parte, se mostró muy agradecido: "Al final son los valores del atletismo: la amistad, la solidaridad... No hace falta que ganes con una mala imagen. Yo hubiera hecho lo mismo".