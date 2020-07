Encomiable gesto de Laurent D. Tardif. El jugador de los Kansas City Chiefs de la NFL ha renunciado a disputar lo que resta de temporada para dedicarse en cuerpo y alma a su otra profesión, la medicina.

Tardif se licenció como médico en 2018 y desde entonces compagina sus dos pasiones. Durante esta crisis del coronavirus, que está sacudiendo duramente a Estados Unidos, el jugador de los Kansas ha optado por dejar la competición a un lado para seguir ayudando a los que lo necesitan.

No jugar la presente temporada le supone a Laurent dejar de cobrar los 2 millones de dólares que percibe de nómina, aunque tal y como él mismo ha afirmado, ha hecho lo que creía "correcto".

"Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, pero debo seguir mis convicciones y hacer lo que creo que es lo correcto para mí, es por eso que he decidido tomar la opción de oficialmente excluirme de la temporada 2020. Estar en primera línea me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia y el estrés que ejerce sobre las personas y nuestro sistema de salud", ha escrito el campeón de la Superbowl en 2019 en sus redes sociales.