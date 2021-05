José Luis Hidalgo es sin duda uno de los personajes más comentados en las últimas horas en redes sociales. El atleta accitano se proclamó este fin de semana campeón de Europa sub-20 de 10 kilómetros marcha en Podebrady (República Checa).

En la entrevista tras su victoria, la emoción se le fue de las manos y se dejó de formalismos: "El circuito espectacular, el tiempo espectacular y el ambiente, aunque haya covid, de pu** madre".

"La ciudad, aunque no la he podido ver, está de pu** madre", añadió, provocando que el vídeo de la entrevista se haya vuelto un fenómeno viral.

'Jugones' ha estado con José Luis Hidalgo, que ha explicado la situación: "A ver, (la periodista) me dijo que hablaba castellano, pero yo no me enteré muy bien de lo que me preguntaba".

"Ni ella yo creo de lo que yo decía. Pero bueno, yo creo que se tomó bien lo que dije, aunque fue un poco lamentable por mi parte", añade el campeón de Europa sub-20.

La repercusión de la entrevista ha hecho que le lleguen a reconocer por la calle: "Hay gente que me saluda por la calle. Me van diciendo: 'de pu** madre, tío'".

Eso sí, José Luis tiene claro que en ocasiones venideras será más correcto: "Para la próxima, espero hablar con mejor autoridad y, sobre todo, con naturalidad".