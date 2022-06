John Cena ha dejado con la boca abierta Misha, un niño refugiado ucraniano con síndrome de Down. El joven no lograba entender por qué estaba obligado a abandonar su país natal, por lo que su madre Liana Rohozhyn, con el objetivo de ocultar a su hijo la trágica situación que se está atravesando por la invasión de las tropas rusas, empleó una gran coartada. "Vamos a conocer a John Cena", dijo al propio Misha.

El joven ucraniano de 19 años de edad se llevó una gran decepción al llegar a Amsterdam y ver que no estaba su gran ídolo del mundo del Wrestling. Sin embargo, los sueños se hacen realidad, o por lo menos así lo hizo John Cena gracias al medio 'The Wall Street Journal', ya que se hicieron eco de la historia y consiguieron que llegara a oídos del luchador.

Cena no dudó a la hora de desplazarse a la capital de los Países Bajos, concretamente al municipio de Huizen, para conocer a Misha. Varios regalos, entre ellos un cinturón de la WWE, una camiseta y una gorra del luchador hicieron al joven ucraniano uno de los niños más felices del mundo en ese momento. Sin embargo, ningún objeto tiene el valor del tiempo que pasó junto a su luchador favorito.

"La capacidad de Misha para abrazar la persistencia es extraordinaria, esas palabras, 'nunca te rindas'... son muy poderosas. Creo que Misha es un gran ejemplo y la madre de Misha, hay dos grandes ejemplos sobre cómo la persistencia puede conducir a la alegría, incluso en los momentos más difíciles", declaró el excampeón mundial en el vídeo publicado por la WWE en sus redes sociales.

.@JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.

To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena. pic.twitter.com/0Aeab4GkPZ