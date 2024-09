Una leyenda del deporte español se retira. Javier Gómez Noya ha anunciado este miércoles su decisión de dejar de competir tras 26 años de exitosa carrera.

El triatleta tocó el cielo coronándose cinco veces campeón del mundo, cuatro veces de Europa yplata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

"Si bien nunca es una decisión fácil, sé que es lo correcto. Amo nuestro deporte y amo entrenar todos los días, pero mi cuerpo ha estado luchando para hacer frente a la cantidad de carga que se requiere para poder ser competitivo al más alto nivel. Mi cuerpo ha sido llevado al límite durante muchos años y he tenido una carrera que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado, pero creo que es hora de dar un paso atrás", ha señalado.

Gómez Noya iba a competir este fin de semana en la quinta etapa del '100 Triathlon World Tour', pero ha tomado la decisión de retirarse al no encontrarse en condiciones óptimas.

"Intenté prepararme lo mejor posible para estar en mi nivel más alto para estos eventos. Pero la realidad es que no fui capaz de lograrlo, por una u otra razón. Enfermé justo antes de Miami, mi madre falleció cuando yo ya estaba en Singapur, entre diferentes lesiones que no me permitían correr en Londres o actuar bien en San Francisco... Lo di todo, pero simplemente no ha funcionado, así que es hora de dar un paso atrás y tomar las cosas más fáciles", ha añadido.