En un partido de la NHL (National Hockey League) entre el Arizona Coyotes y el Boston Bruins, las aficiones de ambos equipos comenzaron una pelea en las gradas. La brutalidad y la violencia fueron tan grandes que un fan ha perdido parte de un dedo después de que otro le mordiera.

Todo ocurrió en el Mullett Arena, en Arizona. El aficionado, que fue identificado como Steven Rocha, fue llevado de urgencia a un hospital. Además, también se identificó al detenido: Nashaknik Allen Shontz, que fue detenido y acusado de asalto agravado.

Tal y como se puede ver en las imágenes, son varias las personas que están involucradas en la pelea, con gente incluso lanzándose a por las personas que había hacia abajo. La Policía tuvo que intervenir para detener la violencia.

Cinco personas han sido citadas para tratar de investigar el accidente. Finalmente, el partido se lo llevaron los locales por 4-3.

