Con tan solo siete años de edad se puede dar una auténtica lección de vida. Eso ha demostrado la hija del campeón mundial de boxeo, Terence Crawford, después de ganar una carrera de 200 metros cuando había parado al inicio de la prueba para colocarse correctamente su zapatilla derecha, que se le había salido.

Una gran demostración de fe que se ha hecho muy viral en redes sociales durante las últimas horas, contando con numerosos comentarios positivos por parte de los usuarios gracias a su espíritu de lucha y ambición. Una importante remontada que representa a la perfección la definición del "no te rindas nunca".

En ese momento no se sabía, pero posteriormente fue cuando saltó la noticia. La niña era Lay Lay, hija del invicto campeón de peso wélter de la Organización Mundial de Boxeo, Terence 'Bud' Crawford, conocido por muchos como 'el rey libra por libra'.

El propio Crawford fue el encargado de publicar el vídeo en su cuenta oficial de Instagram, donde se mostró muy orgulloso de su hija. "No puedo dejar de pensar en las pruebas de atletismo de mi hija ayer. Simplemente no tiene ni idea de cuánto me motivó. Esta es la definición de no rendirse, corazón y determinación", escribió.

A su corta edad consiguió dejar con la boca abierta a todas las personas que presenciaban la carrera. Es más, lejos de conformarse con la remontada y la victoria, aumentó el ritmo al final de la prueba para incrementar las distancias con sus principales seguidores y logró cruzar la línea de meta "sobrada".