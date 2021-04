Lo que ha ocurrido en un partido de béisbol se ha vuelto viral en los últimas horas. Y es que a este aficionado le ha dado igual terminar con la ropa llena de manchas de nachos con queso.

Al ver que le venía la pelota hacia su asiento, no lo dudó en ningún momento y priorizó coger la pelota, saliendo volando hacia todos los lados la comida que tenía en sus manos.

Y le dio igual. Porque minutos después, entrevistado en la televisión que estaba retransmitiendo el partido, se mostró entusiasmado al haber cogido la pelota. Le daba totalmente igual su sudadera.

"No me podía creer que la bola viniera a mí. Por suerte los nachos me han salvado la vida y pude coger la vida", afirmó el aficionado, sonriente ante la reportera.