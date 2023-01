Campbell Johnstone, exjugador de los All Blacks en 2005, se declaró gay en el programa neozelandés 'Seven Sharp' de la cadena TVNZ dando el paso a ser el primer homosexual de la historia de los All Blacks.

"Si puedo ser el primer All Black que sale del armario como gay y eliminar la presión y el estigma que rodea el tema, en realidad puedo ayudar a otras personas", comentó durante el programa.

Para Johnstone, uno de los principales motivos de hacer pública su homosexualidad fue romper la barrera de la presión y que su declaración sirva de ejemplo a otros que se encuentren en su situación: "Ahora el público ve que hay un gay entre los All Blacks y podría ser la pieza final en este rompecabezas del deporte para que se cierre el tema".

"Dentro de mí nunca me sentí cómodo, pero mi sueño era ser jugador de los All Blacks y yo creía que para serlo había que ser muy varonil, fuerte y posiblemente tener mujer e hijos", desveló Johnstone sobre el tiempo que pasó ocultándolo.

"Si hubiera salido a la superficie cuando tuve un mal partido, habría mirado hacia ese lado de mi vida y lo habría culpado por ello. Es muy difícil vivir esa doble vida, esa mentira", añadió.

El neozelandés también quiso destacar lo difícil que fue para él escondérselo a sus compañeros: "En rugby tenemos una frase que dice que si te puedes mirar al espejo y ser honesto contigo mismo, ya has hecho suficiente. Y ahí estaba yo, mirándome al espejo no siendo honesto con mis compañeros".

Desde entonces, los mensajes de apoyo y comprensión han llegado en cascada para Johnstone. Incluso la cuenta oficial de los All Blacks quiso salir a apoyarle públicamente: "Mucho amor y apoyo para Campbell Johnstone por tener la valentía de compartir su historia y ayudar a crear un deporte mucho más inclusivo".