Chema Martínez se llevó la victoria en el ultramaratón de Islandia, una de las pruebas más duras del mundo. No solo por su recorrido, también por las condiciones extremas.

En total se trata de 225 kilómetros en seis días de carrera. En 'Jugones' ha contado su sufrimiento, con hipotermia y mucho dolor por todo el cuerpo.

"He sufrido muchísimo. Allí he sentido lo que supone tener una hipotermia. Empiezas a sentir que las manos se han quedado muy frías. No podía ni hacer la pinza con las manos", dice el atleta español.

Cada paso era casi un infierno. "Cuesta dar un paso, se te acalambran los gemelos", dice Martínez que a pesar de ello terminó en primer posición.

"Esa sensación de miedo y de dolor la he vivido allí. He acabado con los pues hinchados, ampollas, contracturas en todo mi cuerpo...", finaliza el atleta.