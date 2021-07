Bochornoso el espectáculo que dio el boxeador marroquí Youness Baalla, que trató de morder a su rival David Nyika, recordando la escena que protagonizó Mike Tyson ante Evander Holyfield.

El marroquí había perdido los dos primeros asaltos e intentó tomarse la justicia por su mano con esta maniobra que en primera instancia no fue apreciada por el árbitro del partido. Posteriormente la organización le descalificó.

"No me dio un bocado completo. Por suerte, tenía puesto el protector bucal y yo estaba un poco sudado. No recuerdo lo que le dije. Ya me habían mordido una vez en el pecho en los Gold Coast Commonwealth Games. Pero vamos hombre, esto son los Juegos Olímpicos", expresó un Nyika que no se podía creer lo que acababa de ocurrir.